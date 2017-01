Nossa contribuição para a economia sair do atoleiro Novo! 0 comentários

Que 2016 foi um ano complicado, tanto na política como na economia, parece ser uma constatação óbvia. A questão agora é como evitar que 2017 seja 2016B! O que podemos fazer para que a economia do país saia do atoleiro e viabilizar o crescimento no âmbito ...