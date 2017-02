EXPERIÊNCIA MOTORA MELHORA DOMÍNIO DA LINGUAGEM E DA ESCRITA Novo! 0 comentários

A interação afetiva no início do nascimento da criança ajuda como estímulo da linguagem não verbal. Após essa fase, a criança começa sua exploração com os objetos que os rodeia, com isso começa a desenvolver sua linguagem corporal. Na fase do domínio da l ...