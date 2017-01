Sobre a Lei e o Evangelho Novo! 0 comentários

Título original: On the Law and the Gospel Por J. C. Philpot (1802-1869) Traduzido, Adaptado e Editado por Silvio Dutra Introdução: Meu caro senhor, Em uma de suas cartas, você expressa o desejo de que eu dê meu ponto de vista sobre este as ...