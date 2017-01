A Morte da Carne e a Vida do Espirito Novo! 0 comentários

Título original: The Death of the Flesh the Life of the Spirit Por J. C. Philpot (1802-1869) Traduzido, Adaptado e Editado por Silvio Dutra "Ó Senhor por estas coisas vivem os homens, e inteiramente nelas está a vida do meu espírito; portanto restab ...